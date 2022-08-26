قصف روسى على خاركيف الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - لقى مدنيان أوكرانيان، مصرعهما وأصيب 3 آخرين فى قصف روسى وضربات صاروخية على منطقتى تشوهيف وديرهاتشى، بمنطقة خاركيف- بحسب رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى خاركيف أوليه سينيهوبوف.





ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله: "فى الساعات الأولى من اليوم، شن العدو ضربة صاروخية على مدينة شوهيف مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشأة للبنية التحتية. وبحسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات. وقرابة الساعة الثانية والنصف فجرا شن ضربة صاروخية على مدينة الدرهاشى دمرت فيها مؤسسة تعليمية".

وبالإضافة إلى الضربات الصاروخية، قصفت القوات الروسية منطقة تشوهيف ومنطقة بوهودوخيف خلال اليوم الماضى أدت إلى تضرر المنازل السكنية والمبانى المنزلية ودمرت عدة سيارات واندلعت بعض الحرائق.

وعلى خط المواجهة أطلق الجيش الروسى النار على مواقعنا والمستوطنات بالمدفعية والصواريخ والدبابات وباستخدام الطائرات بدون طيار. وإن المدافعين عننا يقاومون بشكل لائق ويلحقون خسائر بالجيش ويحتفظون بمواقعهم بشكل موثوق"، بحسب سينيهوبوف.