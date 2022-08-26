العالم اليوم - بسبب لقاح كورونا.. موديرنا "تجر" فايزر وبيونتيك للمحاكم

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 05:17 مساءً - في خضم تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم منذ عام 2020، تسابقت كبرى الشركات على تصنيع لقاح مضاد، إلا أن الأمر تطور ليصل إلى ساحات المحاكم اليوم، إذ تقاضي شركة "موديرنا"، شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، بتهمة "نسخ تكنولوجيا خاصة بها" من أجل صنع لقاحهما الخاص.

وقالت شركة "موديرنا" الأميركية، إن لقاح "فايزر" الأميركية و"بيونتيك" الألمانية، الذي يباع تحت اسم كوميرناتي، "ينتهك براءات اختراع سجلتها الشركة قبل عدة سنوات، لحماية التكنولوجيا القائم عليها لقاحها الوقائي (سبايكفاكس)".

ورفعت الشركة دعاوى قضائية بسبب انتهاك براءة اختراع في محاكمة فدرالية أميركية، ومحكمة ألمانية، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

التفاصيل وراء الدعوى القضائية

يستخدم لقاحا موديرنا وفايزر تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال، لمساعدة المرضى على مواجهة فيروس كورونا.

يعمل هذا النوع من اللقاحات بحقن شفرة جينية للبروتين الصاعد، الذي يغلف سطح فيروس كورونا.

تلك الشفرة (الرنا)، مغلفة بكتلة صغيرة من الدهون، وتوجه خلايا الجسم ليصنع بعض النسخ الصاعدة غير الضارة من الفيروس، التي تدرب جهاز المناعة ليعرف الفيروس الحقيقي.

"موديرنا" أكدت أنها "بدأت في تطوير تقنية الرنا الخاصة بها عام 2010، وقد ساعد ذلك الشركة على إنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19 بسرعة بعد بدء الجائحة مطلع عام 2020".

وبحلول نهاية ذلك العام، كان المنظمون الأميركيون قد أجازوا لقاحي فايزر وموديرنا لاستخدامهما، بعد أن أظهرت الأبحاث السريرية فعاليتهما.

وفي السياق، قال المدير التنفيذي لموديرنا، ستيفان بانسيل، في بيان، إن "الشركة مطورة اللقاح كانت رائدة في تلك التكنولوجيا واستثمرت المليارات لخلقها".

وأوضحت الشركة أنها "تعتقد أن لقاح منافسيها ينتهك براءات اختراع حصلت عليها موديرنا بين عامي 2010 و2016".