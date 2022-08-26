العالم اليوم - باول يؤكد مواصلة رفع الفائدة الأميركية رغم الآلام الاقتصادية

انتم الان تتابعون خبر باول يؤكد مواصلة رفع الفائدة الأميركية رغم الآلام الاقتصادية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 05:17 مساءً - قدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، التزاما صارما للمستثمرين بوقف التضخم، وأشار في كلمة طال انتظارها على هامش ندوة جاكسون هول، يوم الجمعة، إلى أن البنك المركزي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة، وتركها مرتفعة لفترة من الوقت حتى يتأكد من إنجاز مهمته في كبح التضخم، مستبعدا أن يعكس "الفيدرالي" هذا المسار قريبا.

وقال باول، إن إعادة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، هو الشاغل الأساسي للفيدرالي في الوقت الحالي، على الرغم من أن هذه السياسة سوف تسبب بعض الألم الاقتصادي للمستهلكين والشركات.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن استعادة استقرار الأسعار من المرجح أن تتطلب الحفاظ على سياسية تقيدية لبعض الوقت، مضيفا أن "السجل التاريخي يحذر بشدة من سياسة التخفيف قبل الأوان".

وقال باول، إن زيادة أخرى "كبيرة بشكل غير عادي" في سعر الفائدة الرئيسي قد تكون مناسبة في اجتماع سبتمبر، لكنه قال إن القرار سيعتمد على مجمل البيانات والتوقعات.

وقبل كلمة باول، كان المستثمرون يرجحون احتمال زيادة الفائدة ما بين 50 و75 نقطة أساس أخرى في اجتماع سبتمبر، وذلك بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو الماضي للمرة الثانية على التوالي.