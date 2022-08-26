الامن الفيدرالي الروسي يعتقل جاسوساً اوكرانيا
اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي جاسوسا أوكرانيا في مدينة كورسك، حيث قام بجمع معلومات حول مواقع وزارة الدفاع الروسية و أهداف عسكرية اخرى.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قوله اليوم الجمعة "تم العثور في جهاز كمبيوتر شخصي وهاتف محمول على مطبوعات خاصة تدور موضوعاتها حول تدريب القناصة والمعيشة في ظروف قاهرة، وحرب العصابات والاستطلاع وأنشطة التخريب وعمل الاستخبارات".
وأصدر الجهاز بيانا رسميا ومقطع فيديو يوثق اعترافات العميل الأوكراني الذي قال: إنه "عمل على جمع معلومات عن الضباط وعائلاتهم، وذلك من خلال طبيعة عمله كمهندس للديكور في الشقق والمنازل".
وأضاف البيان أنه "تم اعتقاله وتمت مصادرة المؤلفات الخاصة بحرب العصابات والتخريب"، مشيرا إلى أنه حاول جمع معلومات عسكرية عن أهداف في منطقة كورسك ومحاولة تجنيد عناصر ضمن صفوف القوات المسلحة الروسية.
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