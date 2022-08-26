أسعار الطاقة الكهربائية تسجل رقما قياسيا جديدا فى ألمانيا وفرنسا

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية فى فرنسا وألمانيا التى سجلت رقما قياسيًا جديدًا، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





ووفقًا للوكالة، فقد ارتفعت أسعار الطاقة الألمانية بنحو 13%، لتصل إلى 725 يورو ـ ما يعادل 726 دولارًا ـ للميجاوات/الساعة، بينما قفزت الأسعار الفرنسية فى نفس الفترة بنسبة 12% إلى 880 يورو.

وتمثل الأسعار الجديدة 10 أضعاف المستوى الذى كانت عليه قبل عام، منذ إندلاع أزمة إمدادات الغاز بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتى أدت بدورها إلى ارتفاع سعر الغاز الذى يغذى محطات الطاقة فى أوروبا.

وتفاقمت أزمة الإمدادات المحدودة بشكل أكبر منذ أعلنت روسيا أنها ستقطع التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم مؤقتًا، اعتبارًا من 31 أغسطس الجارى، ما يثير مخاوف بين الأوروبيين من عدم استئنافها مرة أخرى.