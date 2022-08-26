نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب مساعدة مالية لسداد الديون والقروض من الأمير عبد العزيز بن فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرض بعض المواطنين السعوديين خلال الفترة الأخيرة لأزمات أقتصادية تزامنا مع الأحداث الأخيرة التي مر بها العالم بإنتشار فيروس كورونا الذي أثر على مشاريع وعمل الكثيرين، فالبعض توجه للأقتراض والدين وتعثروا في سداد الأقساط مما عرضهم للمسائلة القانونية، إلا أن هناك بعض المؤسسات الخيرية الموجودة في المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم المساعدات المالية للمواطنين بشروط معينة ومن ضمن تلك المؤسسات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية التي إنجذب إليها الكثيرين لطلب المساعدات المالية لسداد الديون والقروض، ولذلك سنوضح لكم كافة التفاصيل التي يمكن من خلالها طلب المساعدة وشروط الحصول عليها وطريقة كتابة الطلب وطريقة إرسالة.

أنواع المساعدات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

هناك العديد من أنواع المساعدات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد والتي تعد من ضمنها:

مساعدات مالية لسداد الديون والقروض. مساعدة لشباب المقبلين على الزواج. مساعدات علاجية لأصحاب الأمراض المزمنة. إمكانية لتوفير المسكن لمن ليس لديهم مأوى. مساعدة مالية للأسر الفقيرة والمحتاجين.

شروط الموافقة على طلب المساعدة المقدم لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت حاجة المواطن لطلب المساعدة الذي يحتاج إليها سواء كانت مالية أو غيرها.

الإقامة داخل السعودية في حالة كانت المساعدة المطلوبة مسكن.

توضيح أسباب طلب المساعدة.

إرسال طلب مكتوب إلى عنوان المؤسسة موضح بالطلب المرغوب فيه بالتفاصيل.

طريقة كتابة طلب المساعدة المالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

يوجد نموذج خاص بكتابة طلب المساعدة الموجه لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وهو:

بسم الله الرحمن الرحيم

تحيه طيبة لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد

أتقدم لسيادتكم بطلب مساعدة “ذكر نوع المساعدة المرغوب فيها”، فأنا في حاجة إليها وبشده ” مع توضيح أسباب طلب المساعدة”، وأرغب من سيادتكم الموافقة على طلبي والنظر لحالتي.

ذكر اسم صاحب الطلب:…….

العنوان:…….

رقم الهاتف:……”وذلك لتواصل معه والرد على الطلب سواء بالموافقة أو الرفض”

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

هذا العنوان سيتم إرسال طلب المساعدة إليه وهو: 38 المراجعات، نهضة المعرفة، الروضة، جدة، المملكة العربية السعودية.