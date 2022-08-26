منصة ابشر وطرق الاستعلام عن تجديد الاقامة بالسعودية بالخطوات واهم الشروط

نتحدث اليوم عن كيفية الاستعلام عن الرسوم الخاصة بتجديد الاقامة السعودية وذلك من خلال منصة ابشر . فيمكن للمواطن السعودى تجديد إقامته بشكل الكترونى وذلك دون اللجوء إلى المصالح الحكومية . وقد يتم ذلك بكل سهولة ويسر دون اى تعقيدات بشأن الحفاظ على المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام الخطوات الخاصة بالاستعلام عن الرسوم الخاصة بتجديد الاقامة بالمملكة العربية السعودية وايضا المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة الاقامة .

تعرف على الخطوات الخاصة بالاستعلام عن تجديد الاقامة بالمملكة العربية السعودية

يجب على المواطن السعودى اتباع الخطوات الخاصة بالاستعلام عن الرسوم الخاصة بتجديد الاقامة بالمملكة العربية السعودية والتى من اهمها :

اولا : يجب على المواطن السعودى الدخول فورا الى الموقع الخاص بمنصة ابشر الالكترونية .

ثانيا : يجب الدول على الخدمات الالكترونية ن الصفحة الرئيسية ثم يجب الانتقال الى الخدمة الخاصة بالجوازات .

ثالثا : يجب على المواطن السعودى القيام بالضغط على الاستعلام عن الإقامة .

رابعا : تسجيل جميع البيانات المطلوبة منك مثل الاسم رباعى ، كلمة السر ، رقم الهوية الوطنية ويجب إدخال جميع البيانات بشكل صحيح .

ما هى المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة الاقامة بالمملكة العربية السعودية

يلزم لتجديد بطاقة الاقامة بالمملكة العربية السعودية أن تكون لدى المواطن السعودي كافة المستندات المطلوبة منه لتجديد بطاقة الإقامة وهى كالاتى :

اولا : يجب على المواطن السعودي تقديم النموذج الخاص بتجديد الإقامة بالسعودية .

ثانيا : يجب القيام بتقديم جواز سفر خاص بالمقيم ويجب أن يكون هذا الجواز سارى .

ثالثا : يجب على المواطن السعودى تقديم صورتين شخصيتين لة حديثة الالوان .

رابعا : يشترط على المواطن السعودي تقديم آخر وثيقة لة من تجديد الإقامة السعودية .

خامسا : يجب على المواطن السعودى تقديم نسخة مصورة من قبل السجل التجارى ومن الممكن أن يستبدلها رخصة العمل . ويجب أن تكون سارية الصلاحية .

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