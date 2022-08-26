نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة ابشر وطرق الاستعلام عن تجديد الاقامة بالسعودية بالخطوات واهم الشروط في المقال التالي
نتحدث اليوم عن كيفية الاستعلام عن الرسوم الخاصة بتجديد الاقامة السعودية وذلك من خلال منصة ابشر . فيمكن للمواطن السعودى تجديد إقامته بشكل الكترونى وذلك دون اللجوء إلى المصالح الحكومية . وقد يتم ذلك بكل سهولة ويسر دون اى تعقيدات بشأن الحفاظ على المواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام الخطوات الخاصة بالاستعلام عن الرسوم الخاصة بتجديد الاقامة بالمملكة العربية السعودية وايضا المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة الاقامة .
تعرف على الخطوات الخاصة بالاستعلام عن تجديد الاقامة بالمملكة العربية السعودية
يجب على المواطن السعودى اتباع الخطوات الخاصة بالاستعلام عن الرسوم الخاصة بتجديد الاقامة بالمملكة العربية السعودية والتى من اهمها :
- اولا : يجب على المواطن السعودى الدخول فورا الى الموقع الخاص بمنصة ابشر الالكترونية .
- ثانيا : يجب الدول على الخدمات الالكترونية ن الصفحة الرئيسية ثم يجب الانتقال الى الخدمة الخاصة بالجوازات .
- ثالثا : يجب على المواطن السعودى القيام بالضغط على الاستعلام عن الإقامة .
- رابعا : تسجيل جميع البيانات المطلوبة منك مثل الاسم رباعى ، كلمة السر ، رقم الهوية الوطنية ويجب إدخال جميع البيانات بشكل صحيح .
ما هى المستندات المطلوبة لتجديد بطاقة الاقامة بالمملكة العربية السعودية
يلزم لتجديد بطاقة الاقامة بالمملكة العربية السعودية أن تكون لدى المواطن السعودي كافة المستندات المطلوبة منه لتجديد بطاقة الإقامة وهى كالاتى :
- اولا : يجب على المواطن السعودي تقديم النموذج الخاص بتجديد الإقامة بالسعودية .
- ثانيا : يجب القيام بتقديم جواز سفر خاص بالمقيم ويجب أن يكون هذا الجواز سارى .
- ثالثا : يجب على المواطن السعودى تقديم صورتين شخصيتين لة حديثة الالوان .
- رابعا : يشترط على المواطن السعودي تقديم آخر وثيقة لة من تجديد الإقامة السعودية .
- خامسا : يجب على المواطن السعودى تقديم نسخة مصورة من قبل السجل التجارى ومن الممكن أن يستبدلها رخصة العمل . ويجب أن تكون سارية الصلاحية .
تعرف على الشروط الخاصة بتجديد الاقامة للعمالية المنزلية
- اولا : يجب على المواطن القيام بسداد الرسوم الخاصة بالتجديد وذلك فى الفترة التى تم تحديدها .
- ثانيا : يجب أن يكون لدى العامل المنزلى رخصة عمل خاصة بة ويجب أن تكون سارية الصلاحية .
- ثالثا : يجب أن يكون العامل متواجدا داخل المملكة العربية السعودية أثناء التجديد .
- رابعا : يشترط أن يكون لدى العامل المنزلى وافراد اسرتة تامينى صحى ويجب أن يكون سارى .
- خامسا : يجب أن لا يكون على العامل اى مخالفة مرورية لم يقم بتسديدها .
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