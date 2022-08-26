لبنان يعلن الموافقة على شروط صندوق النقد الدولى لاستيراد الغاز

جدة - نرمين السيد - وأشار فياض إلى أن العمل جار حاليا لتلبية تلك الشروط التى يأتى من بينها زيادة أسعار الكهرباء، ووضع خطة لتغطية التكلفة والبدء بإجراءات إنشاء الهيئة الناظمة التى تتولى تنظيم وإدارة شئون الكهرباء.

وأوضح أن الوزارة كانت تعول على تنفيذ هذه العقود لزيادة التغذية الكهربائية لمدة تصل إلى 9 ساعات يوميا بدلا عن الوضع الحالى الذى لا يتجاوز 3 ساعات فى اليوم.

جاء ذلك فى تصريحات اليوم، عقب لقائه بالرئيس اللبنانى ميشال عون، فى قصر الرئاسة ببعبدا، حيث تناول اللقاء استعراض التطورات المتصلة بأوضاع التيار الكهربائى وتوافر الوقود بالبلاد.

وقال فياض إنه، تلبية لتلك الشروط، حصل على قرار من مجلس ادارة كهرباء لبنان بزيادة الأسعار تزامنا مع زيادة التغذية، بحيث تستطيع الوزارة إعطاء اللبنانيين كمية من التغذية بتكلفة أقل من نصف سعر المولدات الخاصة.

وأوضح أنه وقع قرار زيادة الأسعار كما وقع أيضا مجلس إدارة الكهرباء، موضحا أن المطلوب الآن موافقة وزارة المالية على هذا الموضوع ثم موافقة الحكومة، مشيرا إلى إمكانية صدور موافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال.

ونوه فياض بأنه إذا جرت الموافقة على رفع الأسعار، ستتمكن الوزارة من تأمين ساعات تغذية إضافية، وذلك فقط بعد توقيع عقد للحصول على وقود إضافى.

ولفت إلى أن كهرباء لبنان بحاجة إلى 150 ألف طن من الوقود شهريا لتتمكن من إعطاء 8 إلى 10 ساعات من الكهرباء.

وذكر أن الدولة العراقية ستؤمن بحسب أسعار اليوم حوالى 40 ألف طن، وبذلك سنبقى فى حاجة إلى تأمين حوالى 110 آلاف طن، ما يفرض على الحكومة توقيع اتفاقية جديدة لتأمين هذه الكمية من الوقود ليتمكن لبنان من تأمين 9 ساعات من الكهرباء، على أن تكون هذه الاتفاقية فى الوقت نفسه وفق شروط دفع مسهّلة، حيث سيكون هناك وقت زمنى محدد بين وصول الوقود وتأمين الكهرباء، ثم إصدار الفواتير، لتدفع لاحقا من قبل المواطنين.

واستطرد وزير الطاقة اللبنانى قائلا، إن الجزائر أكد استعداده لمساعدة لبنان فى هذا الإطار، وقد تمت مناقشة هذا الموضوع بين وزيرى خارجية لبنان والجزائر، مؤكدا أن هناك تحضيرات بواسطة السفراء لزيارة مقبلة للجزائر للبحث فى هذا الموضوع.

وجدد الإشارة إلى حل مشكلة استيراد الوقود من العراق لتشغيل محطات التوليد التى تكفل إمداد الشبكة بثلاث ساعات من التغذية الكهربائية يوميا، موضحا أن العرض العراقى يسمح للبنان بأخذ مليون طن وقود اضافى بعد نفاذ أول كمية، مشددا على أن هذه الكمية تستطيع تأمين حوالى ثلاث ساعات من التغذية الكهربائية، كما تتيح الفرصة لاحقا لتحقيق عدد ساعات أكبر من التغذية.

وردا على سؤال عن سبب عدم توفر مادة المازوت فى السوق، ولجوء بعض المولدات إلى إطفاء محركاتها، نفى الوزير فياض وجود مشكلة كبيرة فى هذا الموضوع، معتبرا أن المشكلة لوجستية بسبب وصول البواخر وتفريغ حمولتها والقيام بفحوصات لنوعية الوقود.