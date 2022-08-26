بـ2 مليون يورو.. إيطاليا تعلن مساعدتها فى التخلص من الألغام بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الإيطالى، لويجى دى مايو -بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "يوكرنفورم"، اليوم الجمعة - خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الداخلية الأوكرانى دينيس موناستيرسكى- إن الجانب الإيطالى سيشارك فى إعادة إعمار الأراضى الأوكرانية بحزمة مساعدات تقدر بـ2 مليون يورو للتخلص من الألغام داخل المناطق المحررة فى أوكرانيا.

ووفقا لموناستيرسكى، تعد الجمهورية الإيطالية أحد الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرئيسيين لأوكرانيا فى أوروبا، فضلا عن كونها صديقة جيدة.

وشكر موناستيرسكى وزير الخاريجة الإيطالى على موقفه الشخصى فيما يتعلق بأوكرانيا.

وأشار دى مايو، إلى أنه يمكن تسليم بعض المعدات المطلوبة لعمليات إزالة الألغام إلى رجال الإنقاذ الأوكرانيين فى المستقبل القريب.

كما ناقش الطرفان تسريع التصديق على الاتفاقية الحكومية للتعاون بين الشرطة الأوكرانية الإيطالية، والتى تم توقيعها فى يونيو عام 2021.