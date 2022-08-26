رئيس بيلاروسيا يعلن تزويد الطائرات برؤوس نووية: كل شىء جاهز

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات للصحفيين، قال لوكاشينكو: "يجب أن يدركوا أنه لن تنقذهم طائرات هليكوبتر أو أى طائرات، إذا قاموا بالتصعيد".

وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، أضاف الرئيس البيلاروسى: "قلنا ذات مرة مع (الرئيس الروسى فلاديمير) بوتين، فى سان بطرسبورج إننا سنحول أيضا طائرات سو – 24 البيلاروسية، بحيث يمكنها حمل أسلحة نووية. ماذا تظنون نحن نلوك ألسنتنا؟ كل شىء جاهز!".

وتابع: "بلادنا مستعدة للرد بشكل كاف على التهديدات من جانب الغرب".

وكان لوكاشينكو قال فى اجتماع سابق مع بوتين، إنه من الضرورى النظر فى رد مطابق على العدوان الغربى، وطلب من الاتحاد الروسى المساعدة فى تحديث الطائرات حتى يمكنها حمل رؤوس نووية.