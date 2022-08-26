رفع أسعار الطاقة 80% فى بريطانيا.. ومطالبات للمواطنين بالترشيد

جدة - نرمين السيد - شدد وزير المالية البريطانى، ناظم الزهاوى، اليوم الجمعة، على ضرورة تقليص المواطنين البريطانيين لاستخدامهم من الطاقة، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن رفع سقف أسعار الطاقة خلال شهر أكتوبر المقبل بنسبة 80%.





وحسبما نقلت صحيفة "الإندبندنت"، قال الزهاوى: "يجب أن ننظر جميعًا إلى استهلاكنا من الطاقة.. إنه وقت صعب، فهناك حرب فى قارتنا، وقلة قليلة من الناس توقعوا الحرب، فالحروب تحدث فى أماكن بعيدة. لكن علينا أن نظل صامدين".

وبحسب الصحيفة البريطانية، تأتى تصريحات وزير المالية البريطانى بالتزامن مع تحذير الخبراء من احتمالات انقطاع التيار الكهربائى فى فصل الشتاء فى بريطانيا، لاسيما إذا أدت المشكلات فى النرويج وفرنسا إلى خفض صادراتهما إلى المملكة المتحدة.

ومن جانبه، توقع آدم بيل، الرئيس السابق لاستراتيجية الطاقة فى الحكومة البريطانية، أن هناك فرصة بنسبة 10% لعدة أيام هذا الشتاء عندما "يفقد بعض المستهلكين المحليين قوتهم لساعات قصيرة".

فيما تشير الأرقام الرسمية فى بريطانيا أن المملكة المتحدة لم تستورد أى وقود من روسيا فى يونيو الماضى، وذلك للمرة الأولى فى تاريخها.