الصحة العالمية تحذر من مجاعة فى القرن الإفريقى

جدة - نرمين السيد - حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن ملايين الأشخاص فى منطقة القرن الأفريقى الكبرى يواجهون خطر المجاعة، حيث تواجه بلدان المنطقة انعداما للأمن الغذائى لم تشهده منذ عقود.





وقالت المنظمة إنها تعمل على الاستجابة بشكل عاجل لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتوفير العلاج لسوء التغذية الحاد واكتشاف حالات تفشى الأمراض والوقاية منها.

وأشارت المنظمة -فى تقريرها، اليوم الجمعة بجنيف- إلى أن هناك نحو 300 مليون شخص يعيشون فى هذه المنطقة وأنها أطلقت بالفعل أكثر من 16 مليون دولار من صندوق الطوارئ التابع لها.

ولفتت إلى أن مبلغ 123.7 مليون دولار الذى تناشد للحصول عليه سيستخدم لمنع تفشى الأمراض ومكافحتها وعلاج سوء التغذية وتوفير الخدمات الصحية والأدوية الأساسية.

المنظمة الدولية ذكرت أن أكثر من 60 مليون شخص فى المنطقة يواجهون انعدام الأمن الغذائى من المرحلة الثانية وفق التصنيف المرحلى لانعدام الأمن الغذائى، التى تعنى أنهم يأكلون الحد الأدنى من الوجبات الغذائية الكافية فى الوقت نفسه الذى يوجد نحو 30 مليون شخص آخر، ضمن المرحلة الثالثة وما فوق، بما يعنى أنهم لا يستهلكون ما يكفى من الطعام ولديهم مستويات عالية من سوء التغذية.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من 7.3 مليون آخرين هم ضمن المرحلة الرابعة، التى تمثل حالة الطوارئ حيث يواجهون نقصا حادا فى الغذاء وسوء التغذية الحاد ومستويات التعرض للمرض مرتفعة بشكل مفرط فى حين يتزايد بسرعة خطر الموت المرتبط بالجوع.