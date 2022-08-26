الأمم المتحدة تدعم الانتهاء من إطار دستورى للانتخابات فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - أكد رايزيدون زينينجا، القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية فى ليبيا، دعم الأمم المتحدة القوى للجهود التى يبذلها رئيسا مجلسى الأعلى للدولة والنواب؛ للحفاظ على الحوار الجارى بينهما، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة الانتهاء من إطار دستورى للانتخابات فى أقرب وقت ممكن.





وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، اليوم الجمعة - أن ذلك جاء خلال لقاء المسؤول الأممى مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد مشرى ونائبه، حيث تركز النقاش حول الجهود المبذولة لحل الجمود السياسى المستمر والتوترات المتنامية على الصعيد الأمنى. وخلال اللقاء وبحسب تغريدة للبعثة الأممية شدد "زينينجا" على أهمية أن يحافظ جميع الأطراف على الهدوء ونزع فتيل التوترات الحالية.

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