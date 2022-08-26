العالم اليوم - التضخم في الكويت يتباطأ في يوليو للشهر الثالث على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 03:21 مساءً - تباطأ معدل التضخم في الكويت للشهر الثالث على التوالي في يوليو إلى 4.24 بالمئة على أساس سنوي، بحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في يوليو بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بشهر يونيو، لارتفاع أسعار مجموعة من السلع والخدمات، خاصة المواد الغذائية والتعليم.

وكان معدل التضخم السنوي وصل إلى ذروته هذا العام في شهر أبريل الماضي عند مستوى 4.71 بالمئة، قبل أن يتراجع في الشهور الثلاثة التالية.

وذكرت إدارة الإحصاء، أن مجموعات الأغذية والمشروبات ارتفعت في يوليو بنسبة 7.75 بالمئة على أساس سنوي، والملابس 5.59 بالمئة، والنقل 4.30 بالمئة، وخدمات المسكن 2.17 بالمئة، والصحة 2.13 بالمئة، والسجائر والتبغ 0.07 بالمئة.

وتشهد أغلب دول العالم موجة تضخمية خانقة مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، وزيادة أسعار النفط والغاز.