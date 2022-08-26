إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى صيدا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صيدا، وأطلقت وابلاً من الرصاص على الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شاب فى قدمه وهو أسير محرر.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الظاهرية جنوب الخليل، وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، من بينها منزل اسير فى معتقلات الاحتلال.
وتأتى الاعتداءات الإسرائيلية صبيحة إصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم وبلدة السموع جنوب مدينة الخليل فى الضفة الغربية.
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