أمريكا تعلن تعليق 26 رحلة جوية ردا على قرار مماثل من الصين

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت قناة "العربية"، يأتى قرار الحكومة الأمريكية ردًا على قرار الحكومة الصينية بتعليق بعض رحلات شركات الطيران الأمريكية بسبب إصابات "كوفيد-19".
ووفقًا للقرار، سيتم تعليق بعض الرحلات الجوية التى تسيرها شركات "شيامن" والخطوط الجوية الصينية "إير تشاينا"، وخطوط جنوب الصين الجوية وخطوط شرق الصين الجوية، وذلك بدءًا من 5 حتى 28 سبتمبر المقبل.
وقالت وزارة النقل الأمريكية إن الإلغاء الأخير لرحلات شركة الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز"، بسبب الإصابات بكوفيد-19.
فيما اعتبر المتحدث باسم السفارة الصينية فى واشنطن ليو بنج يو، أن قرار وزارة النقل الأمريكية "غير مسؤول بالمرة"، و"يعلق بلا أساس رحلات طيران صينية".
وأشارت سفارة بكين إلى أن إجراءات الصين لمنع انتشار "كوفيد-19" تتسم بالنزاهة والشفافية، وتسرى على شركات الطيران الصينية والأجنبية، وتتماشى مع اتفاقيات النقل الجوى الثنائية.
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