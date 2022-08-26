مصرع 34 شخصا جراء الأمطار والفيضانات فى باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث، اليوم الجمعة، مصرع 34 شخصًا على الأقل، وإصابة 50 آخرين جراء الفيضانات التى تسببت فيها الأمطار الموسمية خلال الـ 24 ساعة الماضية فى البلاد.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قالت الهيئة فى تقرير أصدرته أمس الخميس، إن 34 شخصًا لقوا مصرعهم فى الفيضانات التى اجتاحت باكستان، بينهم ما لا يقل عن 17 طفلاً و7 نساء، وإن مقاطعة خيبر بختونخوا الواقعة فى شمال غرب البلاد، هى الأكثر تضررًا. وأشارت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث إلى أن إجمالى عدد الضحايا فى باكستان جراء الأمطار الموسمية هذا الموسم منذ منتصف يونيو الماضى، وصل إلى 937 شخصًا، فيما بلغ عدد الإصابات 1343 حالة، كما تسببت الفيضانات فى تدمير 670328 منزلاً و145 جسرًا و122 محلاً.

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