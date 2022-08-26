جزر سليمان ترفض دخول سفينة أمريكية إلى ميناء العاصمة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى"، قالت كريستين كام، المتحدثة باسم خفر السواحل فى هونولولو، فى بيان، "إن السفينة الأمريكية (أوليفر هنرى) كانت تقوم بدوريات بالقرب من جزر سليمان، وطلبت الدخول إلى ميناء العاصمة هونيارا، إلا أن حكومة جزر سليمان رفضت".
وأضافت أن "حكومة جزر سليمان رفضت إعطاء تصريح دبلوماسى يسمح للسفينة الأمريكية بالتزود بالوقود والإمدادات فى هونيارا، ما اضطرها إلى التوجه إلى بابوا غينيا الجديدة".
وبحسب الوكالة، تشير التقارير إلى أن سلطات جزر سليمان لم تسمح بدخول سفينة الدورية البريطانية "سباى" أيضًا إلى الميناء المذكور فى غضون هذه الفترة.
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