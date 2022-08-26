نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشوف المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023.. موعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية قريباً في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 ، هو ما ينتظره الكثير ممن قاموا بالتقديم على راتب الرعاية الاجتماعية عبر إدخال البيانات في استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر بالعراق، ويرغب الجميع الآن في معرفة موعد إعلان كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية 2022-2023 ، جميع المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية ممن تم قبول طلباتهم بعد إجراء عمليات الفرز والمراجعة لكافة الطلبات المقدمة.

اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023

اسماء الرعاية الاجتماعية 2022-2023 ، أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ أيام قليلة رابط استمارة التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية تحت مسمى استمارة التسجيل في قاعدة بيانات الفقر 2022 بجميع محافظات العراق، وذلك وفقاً لما هو معلن بخصوص شروط التقديم على رواتب الرعاية الاجتماعية.

والجميع الآن ممن تقدموا بطلبات الشمول برواتب الرعاية الاجتماعية يريدون معرفة موعد إعلان كشوف اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 ، حيث من المنتظر الإعلان عن أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية في بغداد, ذي قار, البصرة, كربلاء, أسماء الرعاية الاجتماعية 2022 نينوي, صلاح الدين, السليمانية, كركوك, ديالي, أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية ميسان, بابل, النجف, واسط, بابل، وجميع المحافظات العراقية.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2022-2023

وقالت مصادر مطلعة وقريبة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أن هيئة الحماية الاجتماعية أوضحت أن التقديم على راتب الرعاية الاجتماعية متاح بشكل مجاني على مدار الـ24 ساعة ، وقد بدأت استقبال كافة الطلبات بداية من يوم الاثنين الموافق 22-8-2022 وتستمر عمليات التسجيل حتى تنتهي في يوم 2022/11/22.

وبعد انتهاء تلك الفترة ستعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية على مراجعة وفرز جميع الطلبات المقدمة من أجل ثبوت أصحابها ضمن المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية، ومن ثم ستقوم الوزارة والهيئة بالإعلان عن اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2022-2023 في المحافظات بشكل متتالي حال انتهاء أعمال الفرز والمراجعة.

كشوف اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية pdf

والجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع هيئة الحماية الاجتماعية سترسل عدد من موظفيها في أرض الميدان متمثل في الباحثين الاجتماعيين من أجل مراجعة الحالة الاجتماعية لجميع الأشخاص المتقدمين للشمول برواتب الرعاية الاجتماعية وحصر الأعداد، ومن ثم الإعلان عن كشوف اسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية pdf.