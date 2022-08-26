نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Results رابط نتائج الصف السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2022 علمي وأدبي عبر موقع التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الآلاف من الطلاب في العراق، خلال الساعات القادمة إعلان وزارة التربية العراقية، نتائج الصف السادس الاعدادي الدور الاول 2022 وذلك بعد الإنتهاء رسميًا من أعمال التصحيح في الكنترولات في عموم المحافظات العراقية حيث سيتم إعلان نتائج السادس الاعدادي العراق عبر موقع النتائج الوزارية التابع لوزارة التربية في العراق فور إعتماد نتائج السادس الاعدادي الإحيائي والعملي والتطبيقي من وزير التربية العراقية وخلال السطور التالية نستعرض معكم بشكل تفصيلي موعد نتيجة السادس الاعدادي ورابط استخراج نتائج السادس الاعدادي العراق بالرقم الامتحاني.

نتائج السادس الاعدادي العراق

كشفت مصادر في وزارة التربية العراقية، إنه سيتم إعلان نتائج السادس الاعدادي بالفرعين العلمي والادبي قريبًا جدًا علي موقع الوزارة الإلكتروني وموقع ناجح نتائجنا والنجاح على مواقع تواصل الاچتماعي للحصول على آخر التحديثات حول نتائج الدور الاول للعام 2022 حيث من المقرر إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2022 خلال الساعات القادمة.

نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2022

زاد البحث من الطلاب في محافظات،( رصافة 1، الرصافة ٢، رصافة 3، كرخ ١، كرخ ٢، كرخ ٣، البصرة، نينوى، الانبار، المثني، النجف، كربلاء، واسط، بابل، ديالى، القادسية، ذي قار، صلاح الدين، كركوك، ميسان)، لمعرفة نتائج السادس الإعدادي العراق الدور الأول 2022 التي أوشكت على الإعلان رسميًا بعد اكتمال عمليات التصحيح في الكنترولات على مستوى المحافظات العراقية، حيث إنه سيتم رفع نتائج السادس الاعدادي الفرع العلمي والادبي على المواقع المخصصة من وزارة التربية العراقية وعلى الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى قناة تليجرام.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي العراق 2022 الدور الأول

ونستعرض معكم خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2022 من خلال الدخول علي رابط موقع وزارة التربية العراقية وإتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة بكل سهولة ويسر وهي كالتالي:

أولًا: القيام بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية العراقية.

ثانيًا: ثم إدخال رمز التحقق.

ثالثًا: ثم عليك القيام بالنقر على أيقونة الإستعلام نتائج الصف السادس الإعدادي 2022.

رابعًا: ثم عليك تحديد المحافظة التابع لها الطالب في المرحلة الإعدادية.

خامسًا: ثم إدخال الرقم الامتحاني.

سادسًا: ثم عليك تحديد التخصص علمي أو أدبي.

سابعًا: ثم النقر علي كلمة بحث لمعرفة النتيجة وعليك الانتظار ثواني حتى تظهر النتائج أمامك.