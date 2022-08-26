العراق: انفجار عبوة ناسفة بسيارة دبلوماسية فى بغداد

وبحسب "العربية"، أكدت وسائل الإعلام العراقية انفجار العبوة الناسفة، اليوم الجمعة، على طريق مطار بغداد الدولى، حيث أفادت شبكة "رووداو" بأن العبوة انفجرت فى سيارة دبلوماسية تابعة للسفارة الأسترالية، عندما كانت على طريق مطار بغداد الدولى المؤدى إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
ووفقًا للشبكة، وقع الانفجار فى منطقة القادسية قرب بوابة المنطقة الخضراء، فيما لم تعلن السلطات العراقية أى تفاصيل حول الانفجار.
ولم تشر التقارير حتى الآن إلى حجم الأضرار أو الإصابات التى تسبب بها العبوة الناسفة. ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
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