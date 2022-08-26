طالبان تعلن حظر العملات الرقمية وتعتقل متداوليها

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك المركزى الأفغانى، اليوم الجمعة، حظرًا على تداول العملات الرقمية فى مختلف أنحاء البلاد، الشهر الجارى، حيث قرر نظام طالبان الحاكم اعتقال عدة متعاملين بتلك العملات الرقمية، ممن خالفوا تعليمات حظر التداول.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، يأتى هذا القرار بعدما اتجه بعض الأفغان إلى العملات الرقمية فى محاولة للحفاظ على ثرواتهم والاحتفاظ بها بعيدًا عن متناول حركة طالبان، كما شاع استخدام هذه العملات كوسيلة لتهريب الأموال إلى داخل وخارج البلاد المنعزلة عن النظام المصرفى العالمى بسبب القيود المفروضة على طالبان.

وبحسب الوكالة، قال رئيس قسم التحقيقات الجنائية فى مقر الشرطة بمدينة هرات الأفغانية، ويدعى سيد شاه سادات: "صدرت لنا أوامر من البنك المركزى بمنع جميع المتعاملين والأفراد ورجال الأعمال من تداول العملات الرقمية المزيفة مثل العملة التى يشار إليها على نطاق واسع باسم بيتكوين".

وأضاف فى تصريحات هاتفية، أنه تم اعتقال 13 شخصًا، وتم الافراج عن معظهم بكفالة، بينما تم اغلاق أكثر من عشرين شركة تتعامل فى العملات الرقمية فى هرات، التى تعد ثالث أكبر مدينة فى أفغانستان، وتعتبر مركزًا لتداول العملات الرقمية.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت فى فبراير الماضى، أنها ستدرس مدى إمكانية السماح بتداول العملات الرقمية وفق الممارسات المالية الإسلامية، فى إطار مساعيها للبحث عن خيارات لإحياء اقتصاد البلاد المنهار.