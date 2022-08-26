jobs .رابط وظائف وزارة الدفاع 269 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى تقديم وظائف القوات البحرية

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن موعد فتح رابط وظائف وزارة الدفاع للتسجيل الإلكتروني على عدد 269 وظيفة، “إدارية/ فنية/ تعليمية/ تقنية/ هندسية” متنوعة لحملة شهادة الثانوية العامة فيما فوق، للعمل في عدة مناطق بالمملكة، للعمل بنظام التعاقد على برنامج المساندة الفنية، وحددت وزارة الدفاع الشروط العامة للتسجيل ومواعيد التسجيل وكافة تفاصيل الوظائف، تعمل الحكومة السعودية في الوقت الراهن على العمل على سد احتياجات الوزارات المختلفة، من خلال إعلان التوظيف لاستقطاب الكفاءات من الشباب والفتيات السعوديات المتميزين، وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أيضاً عن فتح رابط تقديم الأمن العام للرجال، تأتي هذه الوظائف في ظل رؤية المملكة الإستراتيجية 2030 التي تهدف لتقليل نسب البطالة بين الشباب السعودي.

رابط وظائف وزارة الدفاع 1444

الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني jobs.mod.gov.sa .

. من الصفحة الرئيسية النقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن.

تحديد وظائف القوات البحرية الملكية السعودية 1444.

تسجيل البيانات المطلوبة بدقة في استمارة التقديم الإلكترونية بحسب الشهادة والتخصص المناسب.

مراجعة البيانات والتأكد من دقتها ثم الضغط على تأكيد البيانات ثم إرسال الطلب.

طباعة الطلب والإحتفاظ برقم الطلب لتقديمه عند القبول المبدئي في الوظائف.

وظائف القوات البحرية الملكية

أعلنت وزارة الدفاع المحافظات التي بها الوظائف الشاغرة وهي محافظات ” الرياض/ جدة/ الدمام/ الجبيل/ جازان/ رأس مشعاب” وقالت أن التسجيل مفتوح لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، وشددت الوزارة على الراغبين في التقديم تحري الدقة في البيانات التي يتم تسجيلها وأن أي بيانات مخالفة لبيانات الجهات المعنية سيتم أستبعاد مقدم الطلب فوراً.

شروط التقديم في وظائف وزارة الدفاع

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. أن لا يكون المتقدم قد ألتحق بأي وظيفة تخضع للنظام العسكري وتم فصله منها لأي سبب. الحصول على الشهادات المطلوبة “الثانوية/ الدبلوم/ البكالوريوس”. في حالة أن كان المؤهل من خارج المملكة يشترط معادلة المؤهل من قبل وزارة التعليم. إجتياز كافة الاختبارات والمقابلات المقررة لشغل الوظائف. التمتع باللياقة البحية المطلوبة التي تمكنه من أداء مهام وظيفته وأن لا يكون يعاني من أي أمراض.

موعد التقديم على وظائف القوات البحرية الملكية 1444

كما جاء في إعلان التقديم فأن رابط وظائف وزارة الدفاع سوف يفعل بداية من يوم الأحد 1444/02/01 ويستمر التسجيل مفتوح حتى يوم السبت التالي الموافق 1444/02/07 عبر رابط التقديم المذكور في صدر المقال.

رتب القوات البحرية الملكية السعودية

نبذة مختصرة عن القوات البحرية الملكية السعودية

هي فرع من فروع وزارة الدفاع السعودية وتعد الذراع البحري في القوات المسلحة السعودية، تعني بشئون العمليات العسكرية البحرية، من تأمين للحدود البحرية السعودية ضد أي أعتداء أو محاولة لتهريب المواد المحظورة مثل المخدرات وما شابه، يقع المقر الرئيسي لها في العاصمة الرياض، تم إنشائها عام 1980 ميلادي، تعمل تحت شعار “قوة/ عزيمة/ نصر” القائد الحالي لها العقيد الركن فهد الغفيلي.