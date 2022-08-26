نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 58 وطريقة إضافة مولود في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 58 شهر سبتمبر 2022 الذي ينتظره الكثيرون من أبناء الشعب السعودي وخاصة من أصحاب الأجور والدخل المنخفض، يساعد هذا الدعم الذي يصرف شهرياً الأسر في شراء الاحتياجات الخاصة بهم وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بمعظم الأسر السعودية الذي انخفض دخلهم نتيجة أمور عده، فنجد مع بدء أول أيام الشهر الميلادي من كل شهر ارتفاع شديد على مواقع الأنترنت عن الموعد الرسمي لنزول الدعم في حسابات المستفيدين.

حيث يمكنكم من خلال رقم الهاتف المخصص من قبل فريق دعم برنامج حساب المواطن التواصل من خلال الاتصال بالرقم الموحد المجاني للاستعلام عن موعد الدعم أو تقديم شكوي خاصة بانخفاض الدعم أو استفسار معين أو ما شابه ذلك عبر الرقم التالي (19912) كما يمكنكم التواصل أيضا مع دعم حساب المواطن من خلال خدمة صوتك مسموع أو من خلال رابط موقع حساب المواطن ca.gov.sa.



حساب المواطن الدفعة الجديدة

يهدف برنامج حساب المواطن في تخفيف الأثآر الإصلاحية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، كما يساعد هذا البرنامج في توزيع الدعم الحكومي من خلال نظام شامل موحد، حيث يبلغ قيمة دعم برنامج حساب المواطن للفرد 300 ريال شهريا، كما يمكن أن يزيد هذا المبلغ اكثر من ذلك بحسب عدد أفراد التابعين المسجلين معه في الدعم.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 58 شهر سبتمبر 2022

عادة ما يتم صرف هذا الدعم في يوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن التغيرات التي تحدث في موعد الصرف تكون بسبب وجود عطلات في يوم العاشر فيتم تأجيل مواعيد الصرف أو تقديمها حسب ما يكون مناسب المواطن، ومع متابعة الجدول الزمني لموعد صرف الدفعة الجديدة فقد وجدنا أن الصرف سيوافق الأحد 11 سبتمبر 2022، الموافق 15 صفر 1444، وفقاً إلي شروط حساب المواطن.

خطوات الاستعلام عن الدفعة 58 حساب المواطن

كي تتمكن من من الاستعلام عن الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن قم بإتباع الخطوات:

الدخول على موقع حساب المواطن. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. تسجيل رقم الهوية الوطنية. الضغط على استعلام.

شروط صرف دعم حساب المواطن

كما نوهت برنامج حساب المواطن أن بعض الشروط والضوابط التي أبرزها التالي:

يجب أن يكون المستفيد من أبناء المملكة العربية السعودية.

أن يكون المواطن مقيم بالمملكة العربية بصورة مستمرة.

أن يكون الشخص غير مسجون أو موجود بدار الإيواء.

لا يقل عمر الشخص عن 18 عام.

يجب أن يكون الدخل الشهري ما بين 8699 إلي 20159 ريال سعودي.

كيفية أضافه مولود إلي برنامج حساب المواطن

أفاد برنامج الدعم الأشهر في المملكة العربية السعودية إمكانية رب الأسرة إضافة مولود بعد تحديث البيانات بالأحوال المدنية إضافة المولود الجديد لسجل الأسرة، يجب الدخول على برنامج حساب المواطن ومن ثم الضغط على تفاصيل الطلب في بيانات التابعين ومنها الضغط على إضافة ثم الحفظ.

تعديلات حساب المواطن 2022

ضمت التعديلات الجديدة من برنامج حساب المواطن إمكانية التسجيل من جديد في البرنامج للحصول على المساعدات المالية الشهرية، بعد أن كان التسجيل في دعم حساب المواطن متوقف منذ أكثر من عامين متتاليين اي منذ الدفعة رقم 28 من برنامج دعم حساب المواطن، لذا يمكنكم التسجيل بداية من اليوم بالشروط الجديدة للبرنامج.

حاسبة حساب المواطن التقديرية

يمكنكم استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية للاطلاع على مقدار الدعم المستحق للمستفيدين من برنامج حساب المواطن وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج حساب المواطن. حدد خدمة حاسبة حساب المواطن. اختار الحالة. سجل البيانات. اضغط على الحاسبة التقديرية.

أوضحنا لكم موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 58 شهر سبتمبر 2022.