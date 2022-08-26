نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن خبر وفاة الأميرة عبير بنت الملك عبدالله، وتزايدت عمليات البحث من قبل جميع الأشخاص بالمملكة عن عمرها وحقيقة وفاتها، وسنقدم لكم خلال هذا المقال نبذة عن سيرتها الذاتية وأسباب وفاتها وأيضا عمرها بالتقريب.

الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز

هي إحدى بنات الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وزوجة الأمير فهد بنت تركي الثاني بن عبدالعزيز آل سعود، وأولادها هم الأمير عبدالعزيز والأميرة نورة المتزوجة من الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، الأميرة الجوهرة والأميرة سارة، وكانت الأميرة عبير لها العديد من النشاطات في المجالات الإنسانية، فكانت تشجع التعليم في بلادها وتعمل على إدخال طرق تعليمية حديثة، وقامت بدعم الإنتاج المنزلي، وهي إحدى السيدات الناشطات في مجال إدارة الأعمال في السعودية، وتمتلك شركة توب ديزاين العاملة في المملكة العربية السعودية.

السيرة الذاتية الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ينقدم لكم أهم المعلومات الشخصية عن عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وهي كالتالي:

الاسم الكامل : عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

: عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. مكان الولادة : مدينة الرياض.

: مدينة الرياض. تاريخ الولادة : غير معروف.

: غير معروف. اسم الأب : الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود.

: الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود. اسم الأم : الأميرة حصة بنت طراد الشعلان.

: الأميرة حصة بنت طراد الشعلان. العمر: العقد الخامس من العمر.

العقد الخامس من العمر. الجنسية: الجنسية السعودية.

الجنسية السعودية. مكان الإقامة: الرياض.

الرياض. لغة الأم : اللغة العربية.

: اللغة العربية. الديانة : مسلمة على مذهب أهل السنة والجماعة.

: مسلمة على مذهب أهل السنة والجماعة. المهنة : ناشطة في المجال الإنساني وإدارة العمال

: ناشطة في المجال الإنساني وإدارة العمال الوضع العائلي : متزوجة.

: متزوجة. اسم الزوج : الأمير فهد بنت تركي الثاني بن عبدالعزيز آل سعود.

: الأمير فهد بنت تركي الثاني بن عبدالعزيز آل سعود. أولادها: الأمير عبدالعزيز والأميرة نورة والأميرة الجوهرة والأميرة سارة.

عمر الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

لن يتم الوصول إلى تاريخ ميلاد الأميرة عبير بشكل دقيق ولم نتمكن من تحديد عمرها، ومن المعتقد أنها في العقد الخامس من العمر، وقد نشطت في المجال الإنساني ولها العديد من المبادرات في المجتمع من أهمها الاهتمام بمجال التعليم حيث عملت على دعم الطلاب، وكانت تدعو إلى الانفتاح الفكري ضمن الصفوف.

ولقد أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بتاريخ الخميس 25 أغسطس عام 2022، ومقبرة العائلة موجودة في العاصمة الرياض، والصلاة على جثمانها ستتم بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس عام 2022 وذلك في مسجد الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.