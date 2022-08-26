نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا مباشر.. أعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 tansikegypt.gov.eg هنا نتيجة تنسيق الجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات المصرية، والتي سيتم إعلانها اليوم من خلال السيد الدكتور وزير التعليم العالي محمد أمين عاشور، في مؤتمر صحفي مباشر ينطلق بعد قليل بمقر الوزارة، من أهم الأمور التي يتم البحث عنها اليوم من قبل عشرات الآف من الطلاب، المترقبين لمعرفة الكليات التي يتم ترشيحهم بها في العام الجامعي القادم، قبل فتح رابط تسجيل المرحلة الثالثة 2022، وكانت وزارة التعليم العالي قد نشرت عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات المصرية ستعلن بعد ظهر اليوم الخميس، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط الإستعلام الإلكتروني المحدث لنتيجة التنسيق، وألية وطريقة الإستعلام الإلكتروني عن النتيجة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات

أعلنت منذ دقائق وزارة التعليم العالي عن نتيجة المرحلة الثانية، ونشرت الحد الأدنى للقبول بالكليات المتاحة في المرحلة الثانية وجاءت كما يلي، ” أقتصاد وعلوم سياسية 354 درجة/ ألسن كفر الشيخ 351/ الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 348 درجة/ سياسة واقتصاد السويس 345 / سياسة واقتصاد بني سويف 340/ ألسن الإسماعيلية وعين شمس 338/ ألسن الفيوم 337/ ويمكن معرفة باقي الكليات عبر موقع التنسيق الموجود أسفل المقال.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد نبهت على الطلاب بعد الإطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، القيام بطباعة بطاقة الترشيح من موقع tansik egypt.gov.eg، والتوجه بالبطاقة إلي مقر الكلية التي تم ترشيحه بها لإتمام عملية القيد بالكلية، وأعلنت الوزارة أن عدد الطلاب المسجلين في المرحلة الثانية بلغ نحو 255 ألف طالب وطالبة.

link نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات

الدخول على موقع تنسيق الجامعات المصرية tansik egypt.gov.eg .

. تسجيل بيانات الطالب الاسم ورقم الجلوس.

الضغط على كلمة نتيجة التنسيق لتظهر الكلية التي تم ترشيحك بها.

تنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات

كانت وزارة التعليم قد نشرت بيان بالكليات التي بها أماكن لطلاب المرحلة الثانية وهي، “كلية الطب ألبطري/ التمريض/ تجارة إنجليزي/ كلية دار العلوم/ التربية/ حقوق/ أداب/ كلية الألسن/ تجارة/ كلية أقتصاد وعلوم سياسية/ إعلام”.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت الوزارة أنه بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، سوف يتم فتح باب التقديم لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، بهدف أن يكون الطلاب في الكليات القريبة من سكنهم لتقليل الأعباء على الطلاب في الانتقال إلي الكلية، وكانت الوزارة قد قررت عدم السماح للطلاب بالتحويل بين الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، جاء ذالك من خلال تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي الدكتور عادل عبد الغفار.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات

رابط موقع تنسيق المرحلة الثالثة 2022

الدخول على رابط تنسيق الجامعات المصرية الرسمي.

النقر من الصفحة الرئيسية على تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات المصرية 2022.

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة من الموقع ثم أضغط على أيقونة التالي.

سوف تنقل إلي صفحة تسجيل الرغبات قم بتسجيل الرغبات بصورة دقيقة ومراجعتها بدقة.

ثم أضغط التالي وبعد ذالك قم بطباعة استمارة التقديم والإحتفاظ بها لتقديمها إلي إدارة الكلية التي ستقبل بها.

الحد الأدنى للقبول بكلية الطب ألبطري

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، والتي جاءت نتيجتها أن الحد الأدنى للالتحاق بكلية الطب ألبطري 356 درجة، بنسبة نجاح عامة 86.82%، وجاء الحد الأدنى للالتحاق بكلية التمريض 351 درجة بنسبة نجاح 85.60%، ومع إعلان النتيجة تم فتح رابط تسجيل التنسيق أمام الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم الذين سجلوا في المرحلة الأولى.