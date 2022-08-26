نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مدة دورة الامن العام 1444 وشروط قبول الامن العام مدة دورة المباحث العامة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم مدة دورة الامن العام 1444، هو سؤال يطرحه بعض من يريدون الانضمام للوظائف للتعرف على مدة دورة الأمن العام 2022. ووزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية هي التي قامت بتحديدها لأنها الجهة المسؤولة عن ذلك، والتحاق كل متقدم بالدورة هو شرط أساسي لكل المتقدمين، ومن المقرر فتح أبواب تقديم الامن العام 1444 بداية من تاريخ يوم السبت السابع والعشرين من أغسطس الحالي، وسيستمر حتى 1 سبتمبر، ولكن يلزم توفر شروط في الرجال لكي يتمكنوا من اجتياز دورة المباحث العامة 2022، وهذه الأخيرة كانت فيما مضى تابعة لوزارة الداخلية والآن أصبحت تابعة لرئاسة أمن حكومة المملكة، وهي من أهم الأجهزة الاستخبارية وتحرص على متابعة الأنشطة بكل أنواعها، في هذا المقال سنجيبكم عن سؤال كم دورة الامن العام في السعودية، تابعوا معنا.

كم مدة دورة الامن العام 1444

يستفسر السعوديين عن كم مدة دورة الامن العام 1444 لكي يقوموا بالتسجيل في الوظائف المعلن عنها لشغل رتبة جندي، إلى جانب ذلك فإن مدة دورة المباحث العامة 1444 تتراوح مدتها ما بين ستة أشهر حتى عشرة أشهر كأقصى حد، علما بأن الجهة المسؤولة عن تحديد هذه الفترة تحددها الهيئة العامة للمباحث في المملكة، وكل المقبولين يجب عليهم أن يلتحقوا بها أثناء فترة الأمن العام تقديم 1444.

كم دورة الامن العام 2022

تجدر الإشارة لمن يستعلمون عن مده دوره المباحث العامه 1444 بأنه بعد انتهاء فترة هذه الدورة. سيتحصل كل شاب تخرج منها على رتبة رقيب، وهو بهذا يصبح مهيأ لأن يصبح عاملا بشكل رسمي لدى مديرية المباحث السعودية. وللإشارة فإن كل دورات المباحث التي أقيمت من قبل، انتهت في فترة زمنية لم تتجاوز تسعة أشهر على الأغلب. وفي الفقرة الموالية سنعرض لكم شروط الامن العام 1444.

شروط قبول الامن العام 1444

يجب أن تتوفر شروط وظائف الأمن العام 1444في كل من يريدون الالتحاق بوظيفة في المباحث العامة. وهي أن يكون الشخص حاملا للجنسية السعودية وأن يكون ذا سيرة وسمعة حسنة. وعمره لا يكون أقل من سبعة عشر عاما ولا يكون أكثر من 30 سنة، أما شرط الطول لا يجب أن يكون أقل من 168 سم. ويتمتع باللياقة الطبية الكافية، ولا يكون قد سبق وتم الحكم عليه في قضية تخل بالشرف والأمانة العامة.

بالإضافة إلى ذلك من شروط الامن العام 1444 هي ألا يكون الشخص المتقدم للوظائف متزوجا من امرأة غير سعودية. مع ضرورة اجتياز كل اختبارات القبول بنجاح مع المقابلات الشخصية أيضا. كما لا يجب أن يكون قد تم فصله من معهد عسكري لأي سبب من الأسباب أو سبق تعيينه فيها من قبل، وأن يكون حاملا للمؤهل العلمي المطلوب. وألا يكون موظفا في أي قطاع حكومي في وقت التقديم.

المستندات المطلوبة وظائف المباحث

يجب أن يوفر المتقدمين مستندات هامة هي نموذج عن طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، وثماني صور ملونة وحديثة من مقاس أربعة في ستة. كذلك يجب أن يحضر صورتان عن شهادة المؤهل العلمي الخاص به، وأصل بطاقة الهوية الوطنية، مع صورة عن حسن السيرة. إلى جانب ذلك يجب أن يوفر صورتان عن سجل الأسرة، وإن كانت الأم مطلقة يجب أن يحضر صورة عن بطاقة هوية الأم.

وصلنا إلى ختام مقال أجبناكم فيه عن استفسار كم مدة دورة الامن العام 1444. فكل من يفكرون بالانضمام إلى الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن يريدون معرفة الفترة المحددة لذلك. لقد ذكرنا لكم فيما سبق من الأسطر مدة دورة المباحث العامة 2022، والشروط الواجب توفرها في المتقدمين.