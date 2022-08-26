شروط ورابط تقديم الأمن العام رجال 1444 أبشر للتوظيف على رتبة جندي لحملة الثانوية وزارة الداخلية

تقديم الأمن العام رجال 1444، أعلنت المديرية العامة للأمن العام الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية. أعلنت عن فتح باب التسجيل في وظائف الأمن العام تقديم على رتبة جندي لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ووضعت الشروط اللازمة للقبول في الأمن العام تسجيل، ويجب على من تتوفر فيه هذه الشروط ويرغب في التقديم تجهيز المستندات المطلوبة والتسجيل في الأمن العام في الموعد المحدد، ويتم التقديم إلكترونياً عن طريق رابط أبشر للتوظيف jobs.sa، ونحن هنا في موقع ثقفني نقدم لكم هذا المقال لتوضيح طريقة التسجيل، وما هي الشروط المطلوبة والمستندات اللازم تجهيزها وموعد التسجيل، وسوف نلقي الضوء على أبرز التساؤلات التي يبحث عنها الراغبين في التسجيل.

تقديم الأمن العام رجال 1444

تحظى الوظائف العسكرية وخصوصاً وظائف الأمن العام باهتمام كبير من قبل أغلب الشباب الباحث عن فرصة عمل مناسبة. وتتمتع الوظائف العسكرية بالعديد من المميزات. من هذه المميزات الرواتب العالية فكم راتب جندي الأمن العام لذلك نجد إقبال كبير الآن في التسجيل. ولأهمية هذه الوظائف يجب أن يكون المقبول فيها سعودي الأصل والمنشأ بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى والتي سوف نتعرف عليها لاحقاً.

رابط تقديم الأمن العام 1444 رجال

رابط التسجيل في الأمن العام أصبح من أكثر الروابط التي يجري عليها البحث الآن. ويتم التقديم في وظائف الأمن العام إلكترونياً عبر رابط أبشر للتوظيف.

في البداية يجب تسجيل الدخول على منصة أبشر للتوظيف الإلكترونية jobs.sa.

الخطوة الثانية قم بالنقر على أيقونة “الوظائف المتاحة” الموجودة في الشريط الأعلى للصفحة الرئيسية.

ثالث الخطوات الضغط على أيقونة “تقديم وظائف الأمن العام رجال 1444”.

رابعاً إدخال جميع البيانات المطلوبة بكل دقة ورفع المستندات اللازمة والموافقة على الشروط والأحكام.

خامساً يتم بعد التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح النقر على زر “تقديم الطلب”.

الشروط المطلوبة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. ألا يكون قد سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري. ألا يكون متزوج من غير سعودية. اجتيازه لكافة إجراءات القبول والمقابلة الشخصية. معادلة الشهادات الصادرة من الخارج. تناسب الطول مع الوزن.

موعد التسجيل

التسجيل متاح من يوم السبت 29\01\1444 الموافق 27\08\2022 ويستمر حتى يوم الخميس 05\02\1444 الموافق 01\09\2022.