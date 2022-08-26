قروض الضمان الاجتماعي وشروط الحصول عليه في المملكة العربية السعودية

قروض الضمان الاجتماعي، هو احد اهم القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ومن أهم مميزات هذه القروض هو عروضه التي تتماشى مع ظروف الأفراد المتقدمين للحصول على قروض الضمان الاجتماعي 1441، وتقدم هذه القروض لمساعدة الأشخاص على ظروفهم المعيشية وتطوير أفكارهم وأعمالهم داخل الأراضي السعودية، ويقدم قرض الضمان الاجتماعي لكل المواطنين السعوديين بهدف دعمهم ماديا في ظل الظروف التي تمر بها المملكة هذه الأيام من تغيرات اقتصاديه.

قروض الضمان الاجتماعي

الكثير من الأشخاص السعوديين دائما ما يسعون إلى الحصول على قروض الضمان الاجتماعي في المملكة، والتي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية حيث يقوم البنك بتقديم عدد من القروض المختلفة، لمساعدة هؤلاء الأشخاص من اجل تلبية احتياجاتهم الشخصية والأسرية، ومن افضل مميزات هذا البنك هو الحصول على اقل فوائد بالنسبة للبنوك الأخري، ولهذا نجد أن اغلب المواطنين يسارعون في الحصول على هذه القروض من الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على قروض الضمان الاجتماعي

لابد على المتقدم للحصول على القرض أن يكون سعودي الجنسية.

عدم وجود تعاملات مع أي بنوك اخرى.

راتبه السنوي لا يتعدى 120 ألف ريال سعودي.

الالتزام بسداد قيمة القرض بأقساط شهريه.

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية، ثم عمل حساب خاص في حالة عدم وجود حساب.

بعد عمل الحساب تحديد اقرب فرع بنكى لعنوان المتقدم للحصول منه على القرض.

شروط قروض الضمان الاجتماعي بدون كفيل 1444

هناك عدد من الشروط التي قام بوضعها صندوق الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لكل المتقدمين الراغبين في حصولهم على قرض الضمان الاجتماعي وهى كالتالي.