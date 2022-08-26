التمويل الشخصي للمتقاعدين بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي للمتقاعدين، هو احد اهم التمويلات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية، وهناك عدد من البنوك التي تقدم خدمات مصرفيه هامه منها تمويل شخصي للمتقاعدين بدون تحويل راتب، وأيضا تمويل شخصي بدون تحويل راتب وغيرها من الخدمات المصرفية الأخري، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل كثيره تخص التمويل الشخصي للمتقاعدين، حيث أن هناك بنوك تقدم هذه الخدمة للمتقاعدين سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، ويعتبر قرض شخصي للمتقاعدين من الخدمات التي يكثر البحث عنها من خلال محركات البحث جوجل، وسوف نتعرف على شروط الحصول على قروض المتقاعدين والأوراق المطلوبة في السطور القادمة.

التمويل الشخصي للمتقاعدين

تقدم البنوك داخل المملكة العربية السعودية التمويل الشخصي للمتقاعدين بدون تحويل راتب، بل أن هناك بنوك تسهل العملية المصرفية لهذه القروض المقدمة إلى المتقاعدين، وأيضا هناك فترة سداد طويله تصل إلى 6 سنوات وأيضا سهولة الاجرائات، ومن بين هذه البنوك التي تقدم تمويل للمتقاعدين بدون تحويل راتب بنك الراجحي وبنك الاستثمار، وسوف نتعرف على شروط الحصول على التمويل الشخصي وأيضا الأوراق المطلوبة للحصول على قروض المتقاعدين.

الشروط الخاصة للحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين

أولا أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

العمر لا يقل عن 38 عام، ولا يزيد عن 65 عام عند سداد اخر قسط.

تقديم خطاب إخلاء طرف من البنك السابق سارى المفعول.

الأوراق والنماذج المطلوبة للحصول على تمويل شخصي للمتقاعدين

ملئ نموذج طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين كاملا. تقديم صوره من الهوية الوطنية سارية المفعول. تقديم كشف حساب اخر 3 شهور موضح به اخر 3 رواتب مختومه من البنك الأخر. إذا كنت تعمل في القطاع الحكومي عليك تقديم خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامه للتقاعد. إذا كنت تعمل في القطاع الخاص عليك تقديم خطاب تعريف بالراتب التقاعدي من المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية.

تقوم البنوك بتقديم عدد من القروض المختلفة لجميع الأشخاص داخل الأراضي السعودية، واكثر ما يشغل هذه البنوك هي تقديم خدمات مميزه وسهولة وفى اجرائات الحصول على التمويل الشخصي، ومن بين هذه القروض التي تسعى البنوك إلى تسهيل اجرائات الحصول عليها هي التمويل الشخصي للمتقاعدين.

شروط قروض المتقاعدين من مؤسسه التقاعد