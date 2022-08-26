نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة لشهر صفر 1444 ورابط التسجيل في حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة، هناك الآلاف من الأسر السعودية التي تستفاد من دعم حساب المواطن وهو برنامج حكومي، تم إطلاق البرنامج عام 2017 م واستقبل البرنامج عدد كبير من الأسر وكان الهدف منه هو تحسين الوضع المادي و تخفيف العبء عن المواطن السعودي لمواجهة غلاء الأسعار المعيشة، وقد تم غلق باب التسجيل في عام 2020، وما يقارب شهر أعلنت الحكومة السعودية عن بدء باب التسجيل في البرنامج لاستقبال دفعات جديدة، وسنقدم لكم رابط التسجيل في حساب المواطن وشروط التسجيل لقبول طلب الحصول على الدعم.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة الجديدة لشهر صفر 1444

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعاون مع برنامج حساب المواطن على تحديد موعد لصرف الدعم للتسهيل على المستفيدين من الاستعلام عن مواعيد الصرف وبذلك يكون موعد صرف الدعم هو يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن في حالة توافق هذا اليوم إجازة رسمية يتم تأخيره يوم أو تقديمة يوم ويعلن البرنامج عن هذا.

على ذلك يكون موعد الصرف هو يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 الموافق 15 صفر 1444 ھ، ويستطيع جميع المستفيدين من حساب المواطن صرف الدعم في هذا الموعد ولمدة 10 أيام.

رابط التسجيل في حساب المواطن

منذ أن صدر مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز الشهر الماضي عند تخفيف عبء غلاء الأسعار التي تواجهها البلاد في الفترة الأخيرة أعلن عن فتح باب التسجيل في حساب المواطن لضم و صرف الدعم لأكثر الأسر احتياجا، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن طريقة التسجيل في حساب المواطن وهو عبر بوابة حساب المواطن الرسمية الإلكترونية.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1444

حرص برنامج حساب المواطن عن توضيح خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن وهي بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع حساب المواطن.

النقر على أيقونة تسجيل جديد.

سيطلب منك ادخال رقم الجوال، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الالكترونية.

سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة على رسائل الجوال.

قم بكتابة رقم المرور المؤقتة مع إدخال كلمة مرور جديدة.

سيتم انتقالك إلى صفحة تسجيل البيانات وهى (البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات العقارات، بيانات الحساب البنكي، البيانات العامة، بيانات التابعين).

إرفاق المستندات و الوثائق المطلوبة للتسجيل.

التعهد بصحة البيانات مع مراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444 بعد التعديلات الجديدة

لقد حدد برنامج حساب المواطن شروط خاصة لقبول طلب التقديم في حساب المواطن لقبول طلب التسجيل والحصول على الدعم، الشروط هي: