وذكرت الوزراة -فى بيانها- أن "بطاريات راجمات الصواريخ من طراز جراد فى المنطقة العسكرية الغربية وجهت ضربة مكثفة للعدو، وجرى إطلاق النار فى الليل. من على بعد نحو 20 كم، وضربت فرق صورايخ جراد المواقع المحصنة للمسلحين الأوكرانيين"، وفقا لوكالة تاس الروسية.
وأوضحت أن العدو لم يكن لديه فرصة "للاحتماء من نيران بطارية صواريخ كاملة".
وأظهرت كاميرات تسجيل البيانات المثبتة على طائرات بدون طيار أن قذائف المدفعية الروسية قضت على مستودع ذخيرة ومركبتين قتاليتين للجيش الأوكرانى، حسبما حددته الوزارة.
ونوهت الوزارة بأنه عقب الانتهاء من مهمتها القتالية، انتقلت بطاريات جراد الروسية إلى موقع تحميل ذخيرة مموه، حيث ستتقدم إلى مواقع قتالية جديدة بحمولة ذخيرة كاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تدمر مركبتين قتاليتين ومستودع ذخيرة للجيش الأوكرانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.