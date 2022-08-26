روسيا تدمر مركبتين قتاليتين ومستودع ذخيرة للجيش الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المدفعية الروسية وأنظمة راجمات الصواريخ، قضت على مركبتين قتاليتين ومستودع ذخيرة فى قصف ليلى على مواقع الجيش الأوكرانى المحصنة.





وذكرت الوزراة -فى بيانها- أن "بطاريات راجمات الصواريخ من طراز جراد فى المنطقة العسكرية الغربية وجهت ضربة مكثفة للعدو، وجرى إطلاق النار فى الليل. من على بعد نحو 20 كم، وضربت فرق صورايخ جراد المواقع المحصنة للمسلحين الأوكرانيين"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضحت أن العدو لم يكن لديه فرصة "للاحتماء من نيران بطارية صواريخ كاملة".

وأظهرت كاميرات تسجيل البيانات المثبتة على طائرات بدون طيار أن قذائف المدفعية الروسية قضت على مستودع ذخيرة ومركبتين قتاليتين للجيش الأوكرانى، حسبما حددته الوزارة.

ونوهت الوزارة بأنه عقب الانتهاء من مهمتها القتالية، انتقلت بطاريات جراد الروسية إلى موقع تحميل ذخيرة مموه، حيث ستتقدم إلى مواقع قتالية جديدة بحمولة ذخيرة كاملة.