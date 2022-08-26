ارتفاع عدد لاجئى أوكرانيا فى بولندا إلى 5.81 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - استقبلت بولندا نحو 5 ملايين و809 آلاف شخص، فارين من أوكرانيا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية هناك فى فبراير الماضى، بحسب وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الجمعة.





وقالت الوكالة -وفق (راديو بولندا) فى نشرته الإنجليزية- إن البلاد استقبلت أمس الخميس نحو 25 ألف لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 28 ألفا و400 شخص للعودة لبلادهم. وأشارت إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 3.963 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضى. وكانت بولندا، مررت فى شهر مارس الماضى، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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