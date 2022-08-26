العراق يعلن تدمير جميع الأوكار الإرهابية التابعة لتنظيم داعش فى البلاد

جدة - نرمين السيد - قال اللواء تحسين الخفاجى، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن القوات الجوية العراقية دمرت من خلال ضرباتها، جميع الأوكار الإرهابية التابعة لتنظيم داعش فى مناطق متفرقة من البلاد.





وأضاف الخفاجى ـفى تصريح خاص لقناة (العراقية) الإخبارية اليوم الجمعةـ أنه "من خلال الجهد الاستخبارى والأمنى المستمر وتوجيه ضربات جوية بواسطة طائرات (إف-16)، تمكنت قيادة العمليات المشتركة خلال الفترة الماضية من تدمير جميع أوكار عصابات داعش ومراكز القيادة ومخازن العتاد التى تحتوى على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات، مما أضعف قدرة التنظيم على القيام بأى عمليات إرهابية فى البلاد. وكان الناطق باسم العمليات المشتركة العراقية قد أكد فى وقت سابق أن التطور الإيجابى فى المجالات العسكرية سواء الأمنى أو الاستخبارى ساهم فى الضغط على الجماعات الإرهابية وقتل عدد من قادتهم فى البلاد. وتتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الأمنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التى تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية فى البلاد.

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