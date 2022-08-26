«الخليج» الإماراتية: زيارة محمد بن زايد إلى اليونان ترسخ الشراكة

جدة - نرمين السيد - سلطت صحيفة (الخليج) الإماراتية، الضوء على زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى اليونان، قائلة إنها لبنة جديدة ترسخ الشراكة العميقة بين البلدين، ومناسبة لتعزيز العلاقات، ضمن سياق يقوم على التكامل والتعاون والاحترام المتبادل.





وقالت الصحيفة -فى افتتاحيتها بعنوان "حكمة الإمارات وحضارة اليونان"-: "فى هذه الزيارة تجتمع حكمة الإمارات وحضارة اليونان، وما يجمع بين البلدين أكثر من علاقة، بل هى انسجام تام فى الرؤى والمواقف والطموحات". وأضافت الصحيفة أن هذه الزيارة ستفتح المجال لتوسيع الشراكة وتدفعها إلى مراتب أعلى، بناء على ما تحقق، وإيمانا بما يأمله البلدان من تكامل يصب فى مصلحة البلدين. وأشارت إلى أن ما يجمع البلدين، ضمن هذه العلاقة التكاملية، يقدم نموذجا للعلاقات البناءة التى تتسم بالحيوية والنجاعة، ويضرب مثالا على الحكمة وبعد النظر فى بناء المصالح ورعايتها فى كنف الاحترام المتبادل والقناعات المشتركة بضرورة تهيئة الظروف لتحقيق التطلعات المشروعة فى الرقى والتطور والازدهار.

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