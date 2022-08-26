روسيا تنتقد الاتهامات الأمريكية بشأن جرائم حرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت اليوم الجمعة، إن اتهامات واشنطن ليست أكثر من "تزييف آخر يهدف إلى تشويه سمعة العملية العسكرية الروسية الخاصة".
وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أنه جاء فى بيان الخدمة الصحفية للسفارة الروسية أن "وزارة الخارجية الأمريكية تواصل نشر التكهنات حول "معسكرات التصفية" التى تزعم أننا أنشأنها فى جمهورية دونتيسك الشعبية، فضلاً عن تورط القوات المسلحة لروسيا الاتحادية فى تدمير المؤسسات التعليمية والطبية والمرافق الثقافية فى جمهورية لوجانسك الشعبية، هذا تزييف آخر يهدف إلى تشويه سمعة العملية العسكرية الروسية الخاصة".
وبدورها أشارت البعثة الدبلوماسية الروسية إلى أن "روسيا ملتزمة بمراعاة قواعد القانون الإنسانى الدولى".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، نشرت الليلة الماضية تقريرا صادر عن برنامج مرصد الصراع المدعوم من وزارة الخارجية الأمريكية، يتضمن أدلة على عمليات تصفية نفذتها روسيا فى أوكرانيا وعمليات ترحيل قسرى منها.
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