جمع معلومات عن الضباط.. اعتقال عميل استخبارات أوكرانى فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال جهاز الأمن الفيدرالى الروسى -فى بيان-: "المعتقل اعترف بأنه عمل على جمع معلومات عن الضباط الروس وعائلاتهم من خلال طبيعة عمله كمهندس للديكور فى الشقق والمنازل"، مشيرا إلى إلقاء القبض على العميل ومصادرة مؤلفات خاصة بحرب العصابات والتخريب لديه.
وأضاف البيان: "المعتقل حاول جمع معلومات عسكرية عن أهداف فى منطقة كورسك ومحاولة تجنيد عناصر من صفوف القوات المسلحة الروسية".
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