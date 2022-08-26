تراجع أسعار النفط وتعاملات «متقلبة»

جدة - نرمين السيد - حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، يأتى تراجع أسعار النفط فى ظل استعداد المستثمرين لعودة صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية، والتى كانت خاضعة للعقوبات، بجانب المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد يؤدى إلى إضعاف الطلب على الوقود.

وبحسب الوكالة، انخفض خام برنت 1.88 دولار أو 1.9%، ليبلغ 99.34 دولارا للبرميل عند التسوية. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 2.37 دولار، أو 2.5%، ليهبط إلى 92.52 دولارا للبرميل.