مباحثات إماراتية-أمريكية لتعزيز التعاون العسكرى والدفاعى

جدة - نرمين السيد - بحث اللواء الركن بحرى طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية الإماراتية، اليوم الجمعة، مع قائد القوات البحرية المركزية الأمريكية، الفريق بحرى براد كوبر، التعاون الثنائى فى المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل دعمها بما يكفل تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك.





وأشاد قائد البحرية الإماراتية - خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك فى جميع المجالات خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية.

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