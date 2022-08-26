العالم اليوم - محرّك خاص بهذا الحدث.. "أودي" إلى فورمولا 1

انتم الان تتابعون خبر محرّك خاص بهذا الحدث.. "أودي" إلى فورمولا 1 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 11:21 صباحاً - قالت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات، الجمعة، إنها ستشارك في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 بداية من 2026.

وأكدت الشركة، حسبما ذكرت "رويترز"، أنها ستعلن قبل نهاية العام الحالي اسم الفريق الذي سترتبط به في البطولة من خلال محرك سيطور خصيصا لهذا الغرض.

وتقول أودي إن قرارات فورمولا 1 التي تهدف لتقليل الانبعاثات الكربونية مستقبلا من أهم الأسباب التي دفعتها لاتخاذ قرارها بالمشاركة في البطولة.

وسيقوم الصانع الألماني بتطوير محركه الهجين في نيوبورغ، بافاريا، تحضيراً للانضمام الى أحد الفرق في شراكة من المتوقع الإعلان عنها بحلول نهاية هذا العام، وقد تكون مع ساوبر الذي يشارك حالياً تحت اسم ألفا روميو مع محرك فيراري.

وقال ستيفانو دومينيكالي، رئيس الفورمولا 1: "يسعدني أن أرحب بأودي في الفورمولا 1، علامة سيارات مميزة ورائدة، هذه لحظة مهمة لرياضتنا التي تسلط الضوء على القوة الهائلة التي نتمتع بها كمنصة عالمية تستمر في النمو".

وأضاف: إنه أيضا اعتراف كبير بأن انتقالنا إلى المحركات الهجينة التي تعمل بالوقود المستدام في عام 2026 هو حل مستقبلي لقطاع السيارات، نتطلع جميعا إلى رؤية شعار أودي على الشبكة وسنسمع المزيد من التفاصيل عن خططهم، في الوقت المناسب."