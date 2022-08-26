العالم اليوم - باناسونيك تخطط لإنشاء مصنع بطاريات بـ4 مليارات دولار بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 11:21 صباحاً - تجري شركة "باناسونيك" اليابانية، محادثات لإنشاء مصنع آخر لبطاريات السيارات في الولايات المتحدة بتكلفة تبلغ 4 مليارات دولار، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

سيكون هذا المصنع هو الثاني الذي تبنيه "باناسونيك" بأميركا، حيث كانت أعلنت في يوليو الماضي أنها تخطط لإنشاء مصنع للبطاريات في كانساس بقيمة 4 مليارات دولار.

وتسعى "باناسونيك"، التي تزود شركة تسلا ببطاريات السيارات الكهربائية، إلى زيادة إنتاجها، مع ارتفاع الطلب على هذه المركبات سواء من "تسلا" أو غيرها من شركات السيارات الكهربائية، مع تبني المستهلكين للسيارات الصديقة للبيئة.

وترى "باناسونيك"، عملاقة الإلكترونيات التي يبلغ عمرها 104 أعوام، أن التوسع في إنتاج البطاريات الكهربائية، أمر بالغ الأهمية لنموها المستقبلي.