العالم اليوم - حكيم أوماها.. 4 مليارات دولار أرباح في 6 أشهر من هذه الصفقة

انتم الان تتابعون خبر حكيم أوماها.. 4 مليارات دولار أرباح في 6 أشهر من هذه الصفقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 11:21 صباحاً - حققت شركة الملياردير الأميركي وارن بافيت، "بيركشاير هاثاواي" مكاسب قدرها 4 مليارات دولار عن استثمارها في "أوكسيدنتال بتروليوم" في أقل من 6 أشهر، وذلك بفضل قفزة في سعر سهم الشركة لأعلى مستوياته في 4 سنوات.

وضخت المجموعة الاستثمارية الشهيرة والتي يقودها المستثمر وارن بافيت حوالي 10 مليارات دولار في شركة التنقيب عن النفط والغاز في الفترة بين الثامن والعشرين من فبراير والثامن من شهر أغسطس الجاري، بحسب إفصاحات تنظيمية.

وجمعت "بيركشاير" نحو 188 مليون سهم في "أوكسيدنتال بتروليوم" أو ما يعادل أكثر قليلًا من 20 بالمئة من الشركة، بسعر يتراوح بين 41 و60 دولارًا للسهم الواحد.

وقفز سهم "أوكسيدنتال بتروليوم" بنحو 83 بالمئة منذ أن بدأت "بيركاشير هاثاواي" في شراء السهم، حيث يتداول السهم قرب مستوى 75 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018.

مما يمنح حصة بيركشاير قيمة تزيد قليلاً عن 14 مليار دولار في شركة الطاقة الأميركية. وبعبارة أخرى، حقق بافيت وفريقه مكاسب غير محققة بنسبة 42 بالمئة تقريبًا على السهم في أقل من نصف عام.

أشارت بيركشاير إلى أنها تخطط لشراء المزيد من الأسهم، فقد حصلت مؤخرًا على موافقة السلطات التنظيمية الأميركية لزيادة حصتها في "أوكسيدنتال" إلى 50 بالمئة.

ويمتلك حكيم أوماها، وارن بافيت بالفعل 10 مليارات دولار من الأسهم الممتازة لشركة أوكسيدنتال.

كما أن لديها ضمانات لشراء 83.9 مليون سهم عادي بتكلفة ثابتة قدرها 5 مليارات دولار، والتي تلقتها مقابل تمويل استحواذ شركة الطاقة على أناداركو بتروليوم في عام 2019.

ودافع بافيت عن شركة أوكسيدنتال هذا الربيع بعد أن أعلن رئيسها التنفيذي فيكي هولوب إنه يريد خفض الديون، وتعزيز التدفقات النقدية، وزيادة عوائد المساهمين.

وقال بافيت عن الرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال بتروليوم: "يدير الشركة بالطريقة الصحيحة. بدأنا الشراء، وسنشتري كل شيء لو أمكننا".

وقال عن أسهم أوكسيدنتال: "قررت أنه مكان جيد لوضع أموال بيركشاير".

في ذلك الوقت، انتقد المستثمر البالغ من العمر 91 عامًا، كما فعل من قبل، وول ستريت، قائلا إن سوق الأسهم يشبه أحيانا صالة القمار. وأضاف "يحدث ذلك استثنائيا منذ عامين... بتشجيع من وول ستريت".

واستفادت شركات النفط والغاز، بما فيهم أوكسيدنتال من ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام نتيجة أزمة أوكرانيا والتي عطلت الإمدادات العالمية.

ويبدو أن بافيت وزملاؤه واثقين من أن الأسعار ستظل مرتفعة لفترة من الوقت، نظرًا لأنهم ضاعفوا حصتهم في شركة شيفرون بأكثر من 4 أضعاف هذا العام أيضًا، ويمتلكون الآن 26 مليار دولار من أسهم شركة النفط الكبرى.