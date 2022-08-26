مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نار فى مجمع سكنى بولاية أريزونا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية، فقد وقع حادث إطلاق النار أمس الخميس، فى أحد المجمعات السكنية بمدينة توسان فى الولاية، مضيفة أن مسؤولة إنفاذ القانون التى قتلت فى الحادث "ديبورا مارتينيز جاريبى" كانت تقوم بتنفيذ أمر إخلاء فى المجمع أثناء حدوث إطلاق النار.

وبحسب الشبكة الإخبارية الأمريكية، لا تزال تفاصيل الحادث مجهولة، إلا أنها أكدت أن اثنين من موظفى المجمع ومطلق النار كانوا من بين القتلى.