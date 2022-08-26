الصين تحذر مجلس الأمن من مخاطر حرب باردة جديدة

جدة - نرمين السيد - حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، اليوم الجمعة، من مخاطر حرب باردة جديدة، مشددًا على أهمية حماية الاستقرار الاستراتيجى فى العالم، لاسيما فى ظل التطورات المتوترة مؤخرًا حول العالم.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" قال تشانغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، إن "الأزمة الأوكرانية وسلسلة من التطورات المتوترة الأخيرة حول العالم تظهر أنه يجب أن نكون يقظين للغاية ضد أى محاولات متعمدة لإثارة المشاكل، وتكثيف الانقسام والمواجهة، ويجب علينا حماية الاستقرار الاستراتيجى العالمى".

وأضاف المندوب الصينى: "يجب ألا نسمح أبدًا بانزلاق العالم إلى حرب باردة جديدة"، موضحًا أن "الوقائع أثبتت أنه يجب رفض عقلية الحرب الباردة ومواجهة التكتلات بحزم".

وأكد تشانغ جيون، أن التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة جميع الدول ووحدة وسلامة أراضيها لا يجب أن يقتصر على مجرد الكلمات، مشددًا على ضرورة التزام جميع البلدان بهذه المبادئ عمليًا.

وأكد تشانغ أن الصين تحترم دومًا سيادة الدول الأخرى ووحدة وسلامة أراضيها، وهى مصممة أيضا على حماية سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها بحزم.