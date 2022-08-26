«صديق أم عدو».. أبرز المرشحين لرئاسة وزراء بريطانيا ترفض وصف ماكرون

جاء ذلك خلال تجمع انتخابى نظمه حزب المحافظين فى نورويتش، جنوب شرق بريطانيا، مساء أمس الخميس، حيث قالت تراس ردًا على سؤال آخر، إنها تفضل التكنولوجيا النووية الفرنسية على تلك الصينية، حسبما نقلت "فرانس برس".
وتشغل تراس حاليا منصب وزيرة الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال البريطانية، وتطمح إلى قيادة داونينج ستريت، خلفًا لرئيس الوزراء البريطانى الحالى بوريس جونسون، والذى استقال فى يوليو الماضى.
وعلى عكس تراس، سارع ريشى سوناك إلى الرد على نفس السؤال بإجابة حاسمة، قائلاً إن ماكرون هو حتما بالنسبة إليه صديق لبريطانيا وليس عدوًا لها، فى حين جاءت إجابة تراس غامضة، إذ قالت إن "الحكم فى هذه القضية ما زال قيد المداولة"، ما أثار ضحكا فى القاعة بأسرها.
وأضافت "إذا أصبحت رئيسة للوزراء فسأحكم عليه (ماكرون) بناء على أفعاله وليس أقواله"، دون أن توضح أسباب حذرها الشديد هذا.
وهناك العديد من القضايا الخلافية الراهنة بين فرنسا وبريطانيا، خاصة الملفات ذات الصلة بمرحلة ما بعد بريكست، بدءًا من أزمة مصايد الأسماك وانتهاءً بإيرلندا الشمالية.
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