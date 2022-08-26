قوات الصين تشارك فى تدريبات «فوستوك 2022» الاستراتيجية بروسيا

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنى الصينية، تان كه فى، اليوم الجمعة، إرسال بعض القوات من جيش التحرير الشعبى الصينى إلى روسيا، للمشاركة فى تدريبات "فوستوك شرق 2022" الاستراتيجية.





ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال تان خلال مؤتمر صحفى، أمس الخميس، إن مشاركة الجيش الصينى فى التدريبات المذكورة تهدف إلى تعميق التعاون العملى والودى مع جيوش الدول المشاركة، وتعزيز مستوى التنسيق الاستراتيجى، وتقوية القدرة على مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة. كما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الشعبى الصينية إلى أن دولاً من بينها "الهند وبيلاروس وطاجيكستان ومنغوليا" أرسلت قواتها أيضا للمشاركة فى تدريبات "فوستوك 2022".

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