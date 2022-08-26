الأزمة الأوكرانية على طاولة ماكرون ورئيس وزراء بولندا الاثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت وسائل الإعلام أنه من المتوقع أن يكون ملف الأزمة الأوكرانية على رأس أجندة المحادثات.
ونقل (راديو بولندا) اليوم الجمعة، عن مكتب الرئيس الفرنسى قوله: "المحادثات ستركز على دعم أوكرانيا فى ظل العملية العسكرية الروسية، وتداعيات الصراع على الشعوب فى أوروبا"
وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن يبحث المسؤولان التحديات الدفاعية والأمنية على السيادة الأوروبية، علاوة على بحث التعاون لضمان الأمن الكامل للجناح الشرقى لأوروبا.
وقال رئيس الوزراء البولندى ماتيوز موراوسكى -فى مقابلة مع التلفزيون البولندى أمس- إنه سيتحدث مع ماكرون بشأن قضايا الأمن وقضايا الطاقة والتعاون.
وأشار موراوسكى إلى أن القضايا الاقتصادية ستكون من أولويات أجندة المحادثات، مضيفا أن الحرب فى أوكرانيا زعزعت الاستقرار بشكل كامل فى الاتحاد الأوروبى، إذ تعانى الكثير من اقتصادات الدول الأعضاء بسبب تأثيرات الصراع.
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