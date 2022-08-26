أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى الهند خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه بذلك يرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس فى البلاد، منذ بداية انتشار الوباء إلى 44 مليونا و389 ألفا و176 إصابة.

وأضافت أنه جرى خلال الـ(24) ساعة الماضية أيضا، تسجيل 68 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجى فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 527 ألفا و556 وفاة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة فى الهند بلغ 90 ألفا و707 حالات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و770 ألفا و913 شخصا، وذلك بعدما تعافى 13 ألفا و528 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.