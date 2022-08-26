أمريكا: لن نسمح باستهداف قواتنا فى شمال شرق سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، باتريك رايدر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "الغارات الأمريكية شمال شرق سوريا تبعث رسالة واضحة للجماعات المدعومة من إيران تفيد بأن الولايات المتحدة لن تسمح باستهداف قواتها"، مضيفًا أن هذه المجموعات حاولت اختبار رد فعل القوات الأمريكية ولن تفلت من العقاب".

وكان الرئيس الأميركى جو بايدن قال، فى وقت سابق، إنه "أمر بالضربة الجوية فى سوريا من أجل الحماية والدفاع عن سلامة القوات القوات الأمريكية وردع إيران والميليشيات الموالية لها"، موضحا أن الضربات الأمريكية لم تستهدف فى بادئ الأمر سوى مخزونات للذخيرة وذلك حرصاً من الإدارة على أن يبقى ردّها متناسبا".

ومن جهته، قال مسؤول عسكرى أمريكى إن "القوات الأمريكية خاضت اشتباكات استمرت لساعات مع مجموعات موالية لإيران فى أكثر من موقع شمال شرق سوريا".. مضيفًا أن حصيلة المعارك هى إصابة 3 جنود أمريكيين بجروح طفيفة، ومقتل أربعة مسلحين من المجموعة، وتدمير 7 منصات لإطلاق الصواريخ.