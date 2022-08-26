العالم اليوم - نيكي الياباني يغلق على ارتفاع طفيف قبل كلمة مرتقبة لـ"باول"

انتم الان تتابعون خبر نيكي الياباني يغلق على ارتفاع طفيف قبل كلمة مرتقبة لـ"باول" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 أغسطس 2022 10:19 صباحاً - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع طفيف اليوم الجمعة بعدما تخلت عن بعض مكاسبها في أوائل المعاملات مع ترقب المستثمرين لخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للبحث عن أي دلائل بشأن وتيرة تشديد السياسة النقدية الأميركية.

وأغلق المؤشر نيكي على ارتفاع بنسبة 0.57 بالمئة عند 28641.38 نقطة، بعدما صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 28792.93 نقطة.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا عن بعض مكاسبه المبكرة ليغلق مرتفعا بنسبة 0.15 بالمئة عند 1979.59 نقطة.

وتلقت السوق دعما من الارتفاع الذي قادته أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت الليلة الماضية مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية، إذ كان العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي متحفظين تجاه معدل رفع أسعار الفائدة الذي سيوافقون عليه في اجتماعهم الشهر المقبل.

وسيلقي باول كلمة في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

وسجل نيكي انخفاضا أسبوعيا بنسبة واحد بالمئة بعدما ارتفع على مدى ثلاثة أسابيع.

ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي، وعددها 225، ارتفع 134 سهما مقابل انخفاض 83 واستقرار ثمانية.

وسجلت أسهم الشركات الصناعية أفضل أداء، يليها أسهم شركات المواد الأساسية والتكنولوجيا، بينما كانت أسهم شركات الطاقة الخاسر الأكبر بعد انخفاض أسعار النفط الخام الليلة الماضية.